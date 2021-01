Budka odgraża się za śmierć Adamowicza. Ziemkiewicz nie wytrzymał: Wywijanie trumną

"2 lata temu człowiek chory z nienawiści, karmiony kłamstwem sączonym przez reżimowe media, dokonał politycznego zamachu na Pawła Adamowicza - męża, ojca, dobrego człowieka. Do dziś sprawca tego mordu nie został osądzony. Ale przyjdzie czas, że winni zaniedbań zostaną rozliczeni" - napisał na Twitterze przewodniczący PO Borys Budka.

Wcześniej w podobnym tonie do sprawy odniósł się Donald Tusk. "Minęły dwa lata od tragicznego zamachu na Pawła Adamowicza, a proces jego zabójcy nawet się rozpoczął. Bezkarni pozostają też organizatorzy nagonki i ich polityczni patroni, a nienawiść wciąż wylewa się z publicznych mediów. Nie zapomnimy ani ofiary, ani sprawców"– napisał były premier Polski.

Ziemkiewicz: Wywijanie trumną Adamowicza

Dzisiejszy wpis przewodniczącego PO Borysa Budki wywołał reakcję publicysty "Do Rzeczy" Rafała Ziemkiewicza. "Winni zaniedbań zostaną rozliczeni". Budka zaszurał do Owsiaka i jego orkiestry?! No szok!" – napisał na Twitterze, określając zachowanie polityków PO i Donalda Tuska w tej sprawie jako "wywijanie trumną Adamowicza".

13 stycznia 2019 r., podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Paweł Adamowicz, przemawiając ze sceny WOŚP w Gdańsku, został zaatakowany nożem przez Stefana W. Cios okazał się śmiertelny, następnego dnia zmarł w szpitalu. paweł Adamowicz był prezydentem Gdańska prawie 21 lat.

