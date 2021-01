Już prawie 310 tys. wykonanych szczepień

Z infografiki wynika, że do godz. 10.00 w środę wykonano 309 620 szczepień, a liczba dawek dostarczonych do Polski wyniosła 1 051 830. Zabezpieczonych dawek na drugie szczepienie jest 568 365, a dostarczonych do punktów – 483 465.

Zutylizowano 786 szczepionek. Niepożądane odczyny wystąpiły u 50 zaszczepionych.

Kalendarz szczepień

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień, Michał Dworczyk informował w poniedziałek, że 15 stycznia zostanie uruchomiona centralna rejestracja, czyli możliwość umawiania szczepień na konkretny termin dla seniorów, a 25 stycznia rozpoczną się szczepienia populacyjne dla seniorów, dla wszystkich powyżej 70. roku życia.

– Od 15 stycznia będą mogli umawiać się na konkretne terminy seniorzy powyżej 80. roku życia – mówił Dworczyk na konferencji prasowej. 22 stycznia uruchomiona zostanie możliwość umawiania szczepień dla seniorów powyżej 70. roku życia – dodał. – A 25 stycznia rozpoczną się szczepienia populacyjne dla seniorów, dla wszystkich powyżej 70 roku życia – podkreślił minister. Poinformował, że będą trzy kanały, którymi można się umówić i zarejestrować na konkretny termin szczepienia.

