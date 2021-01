Co z ruchem Trzaskowskiego? "Jestem członkiem PO i działam w ramach PO"

– Moja inicjatywa jest zupełnie inna niż inicjatywa Szymona Hołowni. Nie tworzę partii politycznej, która będzie codziennie, co tydzień reagować na bieżące wydarzenia polityczne, jak to robi Szymon Hołownia. Jestem członkiem PO i działam w ramach PO. Idea ruchu była zupełnie inna, że przygotowujemy się do organicznych działań”– mówił w TOK FM prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski pytany o powstanie związku zawodowego Nowa Solidarność, stwierdził, że mają już opracowany statut.

– W tej chwili organizujemy ludzi, którzy będą nam pomagać ten związek organizować, a później namawiać ludzi, żeby w nim partycypowali. Dzisiaj widać, że przedsiębiorcy protestują przeciwko rozporządzeniom rządowym, bardzo wiele osób znajduje się w krytycznej sytuacji, bez pracy. Dalej otrzymuje bardzo dużo sygnałów, że ludzie są gotowi, żeby do takiego związku przystąpić – zaznaczył.

Czytaj też:

Schetyna wbił szpilę Trzaskowskiemu. Jest odpowiedźCzytaj też:

Prof. Dudek o ruchu Trzaskowskiego: 10 milionów głosów? Krowa też by je dostałaCzytaj też:

Ekspert: Miała być "Nowa Solidarność”, a jest nazwa, która kojarzy się z Kwaśniewskim