Sobolewski mocno o Trzaskowskim: Nie ma nowej jakości, jest tylko i wyłącznie kłamstwo

Zdaniem Sobolewskiego, ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie raczej nie powstanie "za kadencji pana Trzaskowskiego".

– Przynajmniej jest konsekwentny w kłamstwie, które powtarza już od prawie roku czasu. (...) Bo przypominam, że Trzaskowski obiecywał to na wiosnę, latem, jesienią. Mamy w tej chwili zimę, okazuje się, że nie ma szans na ulicę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Cóż, pozostawiam to do oceny osób, które w Rafale Trzaskowskim upatrują nową jakość w polityce. Nie ma tam nowej jakości, jest tylko i wyłącznie kłamstwo – stwierdził Krzysztof Sobolewski.

Zablokowane konta Trumpa

Sobolewski wypowiedział się również o blokadzie kont Donalda Trumpa w popularnych mediach społecznościowych.

– Najlepszy przykład mamy niestety niezbyt dobry, patrząc pod kątem politycznym, ocenzurowano konto aktualnego prezydenta USA Donalda Trumpa, więc jest to zły sygnał. W tej chwili część przywódców politycznych świata bardzo negatywnie oceniła takie działanie w tym przypadku Twittera, między innymi kanclerz Merkel. Nie wiem jak to odbiorą niektóre polskojęzyczne media, które tak przyklaskiwały temu krokowi, który podjął Twitter w stosunku do prezydenta Trumpa, natomiast jest to na pewno problem, z którym będziemy musieli się zmierzyć w najbliższym czasie – stwierdził polityk.

– Wiem, że też dzisiaj będzie prezentowany projekt ustawy, o którym oczywiście też będziemy rozmawiać w ramach Zjednoczonej Prawicy, przez ministra Ziobrę i ministra Kaletę, w sprawie właśnie ograniczenia możliwości cenzurowania internetu przez tych technologicznych gigantów internetowych – podkreślił.

Czytaj też:

"Maski opadły". Warszawa: Radni KO blokują ustanowienie ul. Lecha KaczyńskiegoCzytaj też:

Co z ruchem Trzaskowskiego? "Jestem członkiem PO i działam w ramach PO"Czytaj też:

"Wiarygodny, prawdomówny, słowo jego jest jak dąb". Dziambor kpi z Trzaskowskiego