"Nie wpisujemy się w jakąś kolejkę". Kolejność zgłoszenia, nie wpływa na kolejność szczepień

Wiceminister dodał, że gdy ruszą szczepienia dla grupy wiekowej lub zawodowej, w której znalazła się taka osoba, otrzyma ona powiadomienie, by zarejestrować się na nie.

– Wtedy, gdy nadejdzie etap na szczepienie tej grupy wiekowej czy zawodowej, otrzymujemy informację mailem, że możemy się rejestrować i wtedy wykonujemy tę rejestrację, jak w tej chwili wykonują ją seniorzy – powiedział.

Osoby od 18 do 69 roku życia od piątku mogą wypełnić na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/ specjalny formularz podając imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu. Następnie otrzymują mailowo potwierdzenie zgłoszenia. Gdy ruszy akcja szczepień dla nich otrzymają powiadomienie mailem i wtedy dopiero będą mogli zarejestrować się na konkretny termin, w konkretnej placówce wykorzystując dostępne kanały (infolinia 989, Internetowe Konto Pacjenta, punkt szczepień).

Wiceminister zwrócił uwagę, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z zapisem na szczepienie. – Tutaj nie ustalamy kolejności, nie wpisujemy się w jakąś kolejkę. To jest po prostu deklaracja, że zgłaszamy chęć do zaszczepienia – zaznaczył.

Zapewnił, że rejestracja osób powyżej 80 lat, która również rozpoczęła się o północy w piątek, przebiega bardzo dobrze. Ta grupa wiekowa od piątku może już umawiać się na konkretne terminy szczepienia. Za tydzień taką możliwość otrzymają z kolei osoby powyżej 70 lat. Szczepienia tych grup ruszą od 25 stycznia.

– Ponad 2 tys. konsultantów odbiera w Polsce te połączenia. Widzimy duże zainteresowanie zgłaszaniem się tej grupy osób na szczepienia. Widzimy także, że seniorzy bardzo chętnie zgłaszają się do punktów szczepień, najczęściej do swoich lekarzy rodzinnych. Tam też można się zarejestrować – powiedział.

Wiceminister zaapelował także, by osoby młodsze pomogły seniorom w rejestracji. – Aby zarejestrować się wystarczy podać imię, nazwisko i numer PESEL. Forma jest bardzo prosta – powiedział.

Dodatkowo zauważył, że osoby starsze, które mają problemy z poruszaniem się, mogą liczyć na to, że dowiezione będą przez specjalnie zorganizowany przez samorządy do tego celu transport lub też dojedzie do nich mobilny zespół, który zaszczepi je w miejscu zamieszkania.

Czytaj też:

Europa przedłuża obostrzenia. Niektóre nawet do wiosnyCzytaj też:

Odporność po przejściu COVID-19? "Trwa dłużej niż niektórzy się obawiali"Czytaj też:

Dobre wieści z Czech. Obniżył się indeks ryzyka epidemicznego