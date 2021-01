Korwin-Mikke szokuje. Zapowiada złożenie zawiadomienia: To są mordercy, zabójcy

Poseł Konfederacji komentował na antenie Radia WNET zapowiedzi przedsiębiorców dotyczące bojkotu wprowadzonych przez rząd ograniczeń. Przypomnijmy, że prawie wszystkie restrykcje, które miały obowiązywać do 17 stycznia zostały przedłużone do końca miesiąca. Korwin-Mikke ocenił, że gdyby wszyscy zdecydowali się na otwarcie swoich biznesów, władza nie ośmieliłaby ich karać.

– Nie mówię, żeby otwierać - ale mówię, że jak ktoś otwiera to jest dzielny. Jak wszyscy się otworzą, to władza się nie ośmieli wszystkich karać – zaznaczył. Parlamentarzysta wskazywał, że restauracje nie istnieją dla zysku restauratorów, tylko dla możliwości zjedzenia w nich ich klientów. Jak dodał, problem upadku gastronomii dotyczy więc wszystkich jedzących w restauracjach.

Gość Radia WNET wyraził pogląd, że walka z koronawirusem nie dała żadnych efektów. – Powiedzmy jasno - polski rząd jest najgorszym wrogiem polskiego narodu. (...) W wyniku tego, że państwo walczyło z koronawirusem umiera miesięcznie 16 tysięcy osób więcej - to są ofiary rządu, idiotów, którzy zabili ludzi. (...) To są mordercy, zabójcy – mówił ostro.

Korwin-Mikke poinfomował, że złoży do prokuratury zawiadomienie na byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. – To jest postać symboliczna, ale chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli że to rząd morderców – wyjaśnił.

