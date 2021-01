Ponad 410 tys. wykonanych szczepień

Z infografiki wynika, że do godz. 11.45 w piątek wykonano 410 tys. 480, a liczba dawek dostarczonych do Polski wyniosła 1 080 630. Zabezpieczonych dawek na drugie szczepienie jest 521 220, a dostarczonych do punktów – 559 410.

Zutylizowano 1084 szczepionek. Niepożądane odczyny wystąpiły u 91 zaszczepionych.

Nowe przypadki

Badania potwierdziły 7795 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej na Mazowszu – 946. Zmarło łącznie 386 osób – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (946), wielkopolskiego (768), zachodniopomorskiego (749), pomorskiego (740), kujawsko-pomorskiego (712), śląskiego (601), łódzkiego (495), dolnośląskiego (477),warmińsko-mazurskiego (420), lubelskiego (355), małopolskiego (321), podlaskiego (277), podkarpackiego (232), lubuskiego (218), opolskiego (214), świętokrzyskiego (127).

MZ podało również, że 143 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 88 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 298 osób. Łącznie odnotowano 386 zgonów.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce osiągnęła 1 422 320, z czego 32 844 zmarło.

