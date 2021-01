Wiceminister zdrowia: Szczepienie drugą dawką szczepionki rozpocznie się w niedzielę

– Jeśli chodzi o drugą dawkę, to szczepienia powinny rozpocząć się 17 stycznia, czyli w najbliższą niedzielę. Wtedy mija 21 dni od pierwszego szczepienia w Polsce. Liczymy na to, że większość osób będzie mogła przyjść i przyjąć tę dawkę – powiedziała PAP wiceminister.

Wszystkie osoby zaszczepione pierwszą dawką od razu w punktach szczepień umawiane były na drugi termin.

– Osoby, które zaszczepią się drugą dawką będą mogły pobrać za pośrednictwem swojego Internetowego Konta Pacjenta kod QR, który będzie takim paszportem immunologicznym potwierdzającym, że osoba jest zaszczepiona i bezpieczna – wyjaśniła.

Będzie można poprosić także w punkcie szczepień o wydruk informacyjny, który również będzie zawierał ten kod. Pacjent zaszczepiony dwoma dawkami będzie mógł skorzystać z pewnych przywilejów.

– Nie będzie musiał odbywać kwarantanny, jeśli będzie miał styczność z osobą zakażoną. Nie będzie musiał przestrzegać wprowadzonych limitów osób dotyczących spotkań. Będzie mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej bez żadnych restrykcji np. konieczności wykonania testów przed hospitalizacją – wyjaśniła Goławska.

Szczepienia osób z grupy zero, do której zakwalifikowano m.in. pracowników medycznych, personel administracyjny i pomocniczy placówek leczniczych, aptek, punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznych, firm transportujących leki, stacji sanitarno-epidemiologicznych, uczelni medycznych i studentów kierunków medycznych rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 2020. Odbywają się one w tzw. szpitalach węzłowych, których jest ponad 500. Do piątku ma być zaszczepionych około 450 tys. osób.

Wiceminister zapytana dalej o przebieg rejestracji seniorów powyżej 80 lat, który rozpoczął się w piątek powiedziała, że większość z nich wybiera tradycyjną formę i umawia się bezpośrednio w punkcie szczepień. Do tej pory – jak podała wiceminister – na szczepienie zapisało się ponad 200 tys. seniorów 80 plus.

– Najbardziej popularną ścieżką umawiania się seniorów na szczepienie jest telefon do punktu szczepień. Drugą jest infolinia NFZ działająca pod numerem telefonu 989 – zaznaczyła.

Równocześnie zauważyła, że od północy z czwartku na piątek konsultanci infolinii NFZ odebrali już ponad 630 tys. połączeń.

Czytaj też:

CBOS: Rośnie poparcie dla PiS. KO zdetronizowana na opozycjiCzytaj też:

Radny PiS ma kłopoty. Polityk usłyszał zarzuty