W największym szpitalu w Polsce ruszyły szczepienia weekendowe

– W sobotę szczepiliśmy zgodnie z planem. Dziś ponad 200 osób – poinformowała PAP rzeczniczka lecznicy Maria Włodkowska. Według zapowiedzi podawanie szczepionek będzie kontynuowane także w niedzielę – w sumie preparat przyjmie do 600 osób.

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski zapowiedział w czwartek, że w poniedziałek rozpocznie się także podawanie drugiej dawki osobom już zaszczepionym.

Szpital wykonuje od 300 do 400 szczepień dziennie od rana do wczesnego popołudnia. Od przyszłego tygodnia szczepienia będą się odbywać także w godzinach późnopopołudniowych. Wstępnie placówka przewiduje średnio ok. 200 szczepień o takiej porze. Dyrektor lecznicy zakłada, że docelowo uda się szczepić do 4 tys. osób tygodniowo.

6 tys. punktów szczepień

Od piątku, 15 stycznia, osoby powyżej 80 lat mogą zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Do wyboru mają niemal sześć tysięcy przychodni, w których od 25 stycznia będą odbywać się szczepienia.

Do szczepienia można się zapisywać na trzy sposoby – pierwszy to rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta, drugi to infolinia 989, a ostatni sposób to zapisywanie się bezpośrednio w punktach szczepień. Tydzień później ruszą zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat.

