COVID-19 zabił już ponad 2 mln osób. AFP podaje nowe dane

W sobotę zdiagnozowano na świecie 658 387 nowych przypadków, zmarło 13 870 – podaje AFP.

Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?

Najwyższa śmiertelność wśród osób zakażonych w stosunku do populacji kraju została stwierdzona w Belgii, gdzie na 100 tys. mieszkańców przypada 176 przypadków śmiertelnych COVID-19. W Słowenii jest to 151 zgonów, we Włoszech 135, w Bośni 134, a w Czechach 134 ofiary śmiertelne na 100 tys. mieszkańców.

Krajem najbardziej dotkniętym przez pandemię pozostają Stany Zjednoczone, gdzie według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zmarło już 395 851 chorych i zdiagnozowano 23 758 856 zakażeń.

Kolejne kraje, w których szczególnie rozprzestrzeniła się epidemia to Brazylia, gdzie zmarło 209 296 osób, zakaziło się 8 455 069; Indie –152 274 zgony, 10 557 985 zakażonych; Meksyk – 140 241 przypadków śmiertelnych, 1 630 258 zakażonych i Wielka Brytania – 88 590 ofiar śmiertelnych, 3 357 361 zakażonych – podaje AFP.

W środę WHO ostrzegła, że drugi rok pandemii COVID-19 może być trudniejszy niż pierwszy, ze względu na sposób rozprzestrzeniania się koronawirusa, szczególnie na półkuli północnej, gdzie krążą bardziej zakaźne warianty.

