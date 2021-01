Polska odpowiedź na Facebooka? Kluby "Gazety Polskiej" otwierają nową platformę

W ubiegłą środę Facebook i Twitter zdecydowały się zablokować konto ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Decyzja ta zapadła po zamieszkach, do jakich doszło w gmachu Kapitolu. W wydanym później oświadczeniu Mark Zuckerbeg poinformował o przedłużeniu blokady, która została nałożona na konta prezydenta Trumpa na Facebooku i Instagramie "na czas nieokreślony, co najmniej na kolejne dwa tygodnie, aż do pokojowego przekazania władzy".

Serwis Albicla (skrót od łacińskiej nazwy "Orzeł biały" - "Albus Aquila") ma być odpowiedzią na te wydarzenia. Portal ma ruszyć 20 stycznia.

"Już od 20 stycznia! Nasza odpowiedź na cenzurę w sieci! Powstaje nowy polski Flaga Polski serwis społecznościowy! Albicla.com. Zapraszamy do rejestracji od najbliższej środy!" – reklamował platformę Tomasz Sakiewicz, szef "GP".

