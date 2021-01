Jak rząd wyda unijne pieniądze? Kościński przedstawił propozycję podziału środków

Podczas wspólnego wystąpienia z premierem Morawieckim, minister finansów przedstawił założenia programu podziału środków z wynegocjowanego przez Polskę budżetu UE. Na początku premier zaprezentował "Umowę partnerstwa". – Ponad 76 miliardów euro na lata 2021-2027. Ponad 350 miliardów złotych. To tylko część z całej wielkiej puli przysługującej Polsce - razem to grubo ponad 700 mld zł. Teraz z aptekarską dokładnością musimy zaaplikować to naszej gospodarce – mówił.

"Umowa partnerstwa" to porozumienie między krajem członkowskim a Komisją Europejską co do podziału środków ze wspólnego budżetu. O wymaganiach stawianych przez unijnych urzędników mówił minister finansów.

– Komisja Europejska stawia dwa warunki: 30 procent funduszy musi wykorzystany na tzw. "zielony ład", a 25 procent na agendę cyfrową – powiedział minister Kościński. – Fundusze krajowe i Fundusze UE, które będziemy inwestować w ramach Umowy Partnerstwa pomogą w realizacji naszych polskich celów rozwojowych z uwzględnieniem kontekstu unijnego – dodał.

Według założeń "zielonego ładu" polska gospodarka musi obniżyć emisyjność dwutlenku węgla. W związku z tym ministerstwo finansów proponuje przydzielić na to zadanie 20 mld 500 mln euro.

– To wsparcie zostanie przeznaczona na efektywność energetyczną, produkcję energii OZE, inteligentne rozwiązania w infrastrukturze energetycznej, zarządzanie gospodarką odpadami oraz efektywne wykorzystanie zasobów, a także transport niskoemisyjny i mobilność miejską – stwierdził minister finansów.

Z kolei na agendę cyfrową oraz program "Lepiej połączona Europa" Polska przeznaczy 17 mld 600 mln euro. Na politykę "Europa o silniejszym wymiarze społecznym" zostanie przekazanych 14 mld 800 mln euro. Program "Bardziej inteligentna Europa" otrzyma 11 mld 800 mln euro, a na politykę "Europa bliżej obywateli" – 4 mld 700 mln euro.

W dalszej kolejności na program łagodzenia skutków transformacji gospodarczej w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku resort finansów proponuje przydzielić 4 mld 400 mln euro. Dodatkowe 2 mld 400 mln euro zostanie przeznaczonych dla "instytucji, które wdrażają te środki tzw. pomoc techniczna".

Tadeusz Kościński poinformował również o rozpoczęciu konsultacji nad propozycją podziału środków z unijnego budżetu.

– Każdy głos jest dla nas bardzo ważny. Na stronach internetowych zostanie udostępniony dokument do konsultacji. Od jutra zaczynamy konsultacje w regionach.

