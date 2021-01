"Czuję w tym jakiś interesik". Senyszyn niezadowolona ze zwolnienia Brzęczka

Formalnie Jerzy Brzęczek został na razie odsunięty od prowadzenia reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jego zwolnienie nastąpi w czwartek 21 stycznia.

– Skoro podjąłem decyzję o zwolnieniu Jurka, to jest to decyzja dobra i przemyślana. Przemyślałem pewne kwestie, popatrzyłem do przodu, co może się wydarzyć i uznałem, że trzeba postąpić właśnie w ten sposób. Szkoda mi Jurka, to dobry człowiek, ale nie było wyjścia. Jedziemy dalej. W kwestii następcy się w tym momencie nie wypowiem. Do czwartku, do godziny 15 nie powiem niczego więcej – komentował sytuację w rozmowie z Onetem prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.

"Czuję w tym jakiś interesik”

O komentarz do decyzji PZPN zapytano posłankę Lewicy Joannę Senyszyn. „Jak Pani ocenia zwolnienie trenera Brzęczka z funkcji selekcjonera? Czy to rozsądne?” – zapytał polityk jeden z internautów.

„Nie podoba mi się, że Boniek nie zostawia tak ważnej decyzji nowemu prezesowi, tylko go wrobi w jakiegoś swojego protegowanego” – stwierdziła Senyszyn. "Czuję w tym jakiś interesik" – dodała polityk.

