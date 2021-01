Macierewicz odpowiada na szokujący wpis Sikorskiego. "Dotychczas tak działali tylko Sowieci!"

Radosław Sikorski w skandaliczny sposób skomentował sytuację wokół blokowania przez stołecznych radnych Platformy Obywatelskiej inicjatywy upamiętniającej Lecha Kaczyńskiego. Były prezydent RP wciąż nie ma swojej ulicy w Warszawie. Zwolennikiem uhonorowania Kaczyńskiego w stolicy jest m.in. dziennikarz Konrad Piasecki. Swoją opinię na ten temat zamieścił na Twitterze. Sikorski postanowił wyrazić w tej sprawie swoje zdanie.

„A ja nie jestem. Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Ma już Wawel i samowolkę budowlaną na Placu Piłsudskiego. Dość budowania kultu do którego nie ma podstaw” – skomentował wpis dziennikarza europoseł PO Radosław Sikorski.

Wpis polityka PO wywołał lawinę komentarzy. Chociaż minęło od niego już kilka dni (tweet został zamieszczony na koncie byłego ministra spraw zagranicznych 14 stycznia), to wciąż budzi on duże emocje.

Jeden z takich emocjonalnych komentarzy zamieścił Antoni Macierewicz, szef komisji smoleńskiej.

"Kim trzeba być, by tak bezczelnie kłamać oskarżając ofiarę tragedii smoleńskiej, Prezydenta Kaczyńskiego? A wszystko po to, by bronić prawdziwych sprawców, czyli stronę rosyjską. Dotychczas tak działali tylko sowieci!" – napisał polityk PiS.

