Do Polski dociera mniej szczepionek. Nie wszystkie szpitale podają drugą dawkę

Na harmonogram szczepień w Polsce wpłynęły decyzje firmy Pfizer – poinformował szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Podał, że w poniedziałek do kraju przyleciało 176 tys. dawek szczepionki zamiast 360 tys. – W kolejnych tygodniach to będzie nie 360 tys. a 296 tys. (dawek), potem nieco więcej. W połowie lutego ma nastąpić wzrost liczy tych szczepionek – powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Zapowiedział, że szczepienia seniorów 70+ zaczną się planowo 25 stycznia. Dodał, że nieco wydłuży się natomiast czas szczepień grupy 0. Zapewnił, że są zabezpieczone dawki dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymali pierwsze szczepienie. Jak tłumaczył, ze względu na zmniejszenie dostaw, zamiast 330 tys. osób z grupy "0", do której należy m.in. personel medyczny, które były zaplanowane do zaszczepienia w tym tygodniu "będziemy mogli zaszczepić ok. 130 tys."

Nie ma dostaw szczepionek

W Krakowie na dostawę oczekiwał w poniedziałek Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, który tego samego dnia i we wtorek planował ponownie zaszczepić 75 osób. Dostawa nie przyszła.

W poniedziałek podanie drugich dawek rozpoczął m.in. Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Szpital szczepił jeszcze preparatami z zamrożonych wcześniej rezerw, osoby zapisane na poniedziałek do przyjęcia pierwszej dawki. Od wtorku, z uwagi na brak dostaw planowanej wcześniej liczby preparatu, placówka nie będzie szczepić pierwszorazowo. Do końca tygodnia kontynuowane mają być szczepienia drugorazowe – w tym czasie dawki musi przyjąć 825 osób.

Również inne placówki, m.in. szpitale Rydygiera i Dietla poinformowały o odwołaniu szczepień pierwszorazowych.

Podobne problemy pojawiły się także w woj. pomorskim. "W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie wstrzymano szczepienia pracowników ochrony zdrowia przeciwko COVID-19. Placówka nie dostała bowiem zamówionych na ten tydzień 540 dawek leku. Miały je otrzymać m.in. osoby z grupy "0", które przed trzema tygodniami przyjęły pierwszą dawkę preparatu.

W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie zaszczepiono dotychczas ponad tysiąc osób. W tym tygodniu planowano tam zaszczepić kolejnych pracowników z grupy "0" i podać drugą dawkę preparatu 150 osobom, które były zaszczepione jako pierwsze.

W woj. podkarpackim pierwszą dawkę szczepionki otrzymały 16 172 osoby, w tym 515 w ciągu ostatniej doby.

W szpitalu wojewódzkim w Przemyślu zaszczepiono już 1325 osób. "Do końca tygodnia w naszym szpitalu drugą dawkę szczepionki otrzyma 157 osób" - powiedział rzecznik przemyskiego szpitala Paweł Bugira. "W kolejce czeka kolejnych 987 chętnych" - dodał. Zwrócił uwagę, że "szpital w Przemyślu z zamówionych na ten tydzień 450 dawek otrzymał 180".

Uda się zwiększyć tempo?

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.

