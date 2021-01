"Rz": NIK zapowiada kontrolę w policji

Jak zaznacza dziennik, kontrola NIK w policji może być najważniejszą w tym roku.

Według ustaleń "Rzeczpospolitej", prezes Marian Banaś zapewnił, że uwzględni postulaty szefa Klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego, który zwrócił się z wnioskiem, by NIK skontrolowała Komendę Główną Policji, "by sprawdzić konkretnie, jak przy działaniach prewencyjnych wykorzystywane są środki przymusu bezpośredniego oraz czy doszło wtedy do nieprawidłowości".

– Otrzymałem pismo od prezesa Banasia z potwierdzeniem, że moje postulaty będą przedmiotem kontroli. Wielokrotnie podczas demonstracji widać było, że policja nadużywa pałek teleskopowych czy kajdanek. Nie może być tak, że z jednej strony szef MSWiA do tego zachęca, a z drugiej nie ma nad tymi działaniami kontroli – mówi "Rz" Gawkowski.

NIK planuje 103 główne kontrole na ten rok – podkreśla dziennik.

