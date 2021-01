Czarnecki: O dniu ów! 19 stycznia – dzień, w którym Zygmunt August poznał Barbarę Radziwiłłównę

I tak w 1354 roku król Kazimierz Wielki – skądinąd trzeci Kazimierz na polskim tronie – nadał prawa miejskie Rzeszowowi. Sto jeden lat temu Bydgoszcz przyłączono do Macierzy (niektórzy historycy są przywiązani do daty 20 stycznia, kiedy to polskie wojsko wkroczyło do tego miasta nad Brdą). Siedemdziesiąt sześć lat temu Łódź została wyzwolona spod okupacji niemieckiej, podobnie jak Kutno i Kłodawa. Ale gdzie indziej wojna jeszcze trwała: na przykład w Wielkopolsce, w lesie pod Skarszewem Niemcy rozstrzelali 56 Polaków.

19 stycznia to ważny dzień w historii polskich powstań: właśnie tego dnia w 1863 roku powstał Tymczasowy Rząd Narodowy, który kierował samym Powstaniem rozpoczętym trzy dni później. Warto też dodać, że w relacjach polsko-rosyjskich jeszcze inny 19 stycznia jest bardzo ważny – tegoż dnia w roku 1789 Sejm Czteroletni zlikwidował Radę Nieustającą, dzięki czemu Polska formalnie nie była już rosyjskim protektoratem. Ambasador rosyjski w Warszawie był wściekły.

19 stycznia to również istotny dzień w historii polskiej dyplomacji: przed 97 laty ministrem spraw zagranicznych w rządzie Władysława Grabskiego (był to już drugi gabinet premiera Grabskiego) został Maurycy Zamoyski.

19 stycznia to też szczególna data dla Armii Krajowej. Właśnie tego dnia 1945 gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” rozwiązał AK.

Dziś również mija 74. rocznica sfałszowania przez komunistów, przy pomocy Sowietów, wyborów do sejmu ustawodawczego.

Jest to także szczególna data w historii… polskich miłości. To właśnie 19 stycznia 1546 król Zygmunt II August, ostatni z Jagiellonów na polskim tronie, urządził polowanie w Puszczy Białowieskiej, na którym poznał miłość swojego życia, Barbarę Radziwiłłównę.

Był to tez szczególny dzień w historii polskiej kultury i polskiego sportu. Kultury, bo 19 stycznia 1967 otwarto Teatr Wielki w Łodzi, a 19 stycznia 1994 spłonął Teatr Polski w Wrocławiu.

A sportu, bo równo 14 lat temu rząd, a mówiąc ściślej minister sportu, zawiesił władze PZPN i wyznaczył kuratora tegoż piłkarskiego Związku.

Warto o tym wszystkim pamiętać – rzecze do Was historyk.

Ryszard Czarnecki jest europosłem PiS, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

