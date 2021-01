Nowy polityk Polski 2050 chce zmian w 500 plus. Hołownia reaguje

Jacek Bury, który odszedł z Koalicji Obywatelskiej do Polski 2050, krytycznie odniósł się do programu "500+". Zdaniem senatora konieczne jest jego zmodyfikowanie. Słowa te padły na antenie TVN24 podczas rozmowy z Konradem Piaseckim.

– Nie chciałbym, żeby 500 plus zniechęcało do pracy. Moim zdaniem powinno zachęcać do pracy – powiedział Bury. – Wprowadziłbym 500 plus jako kwotę wolną od podatku – dodał.

– Pamiętajmy, że był to program prorozwojowy, rodzinny. Szymon [Hołownia - przyp. red.] inaczej by to modyfikował, aczkolwiek też uważa, że trzeba zatroszczyć się o polskie rodziny i 500 plus jest troską o polskie rodziny. Ja też się z tym zgadzam. Ale nie możemy troszczyć się o polskie rodziny, doprowadzając do wykluczenia zawodowego – argumentował senator.

Do słów Burego odniósł się lider Polski 2050. Hołownia zaprzeczył, jakoby modyfikowanie programu "500+" znajdowało się w programie partii.

"To osobista opinia senatora @jacek_bury, która w żaden sposób nie jest elementem programu @PL_2050. Dodatkowo w mojej osobistej opinii nie ma w tej chwili potrzeby zmiany formuły programu 500+" – napisał Hołownia.

