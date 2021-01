Suski o włamaniu na jego konto: Istnieje specjalna jednostka do atakowania Polski

Na twitterowym koncie Marka Suskiego pojawiła się dzisiaj seria szokujących wpisów. Z ich treści można było się dowiedzieć, że polityk jest "molestowany" przez radną Porozumienia Ewę Szarzyńską.

Poseł miał zacząć otrzymywać zdjęcia o charakterze intymnym od radnej, a z wpisów wynikało, że Suski wykorzysta wszystkie "polityczne możliwości", aby Szarzyńska "już nigdy nie pojawiła się na polskiej scenie politycznej". Poseł dodał, że będzie interweniował u Jarosława Kaczyńskiego.

Do tych wpisów zamieszczono szereg intymnych zdjęć kobiety. Na niektórych z nich radna była całkiem naga (te ostatnie fotografie zostały już usunięte z konta posła).

Rzecznik PiS Anita Czerwińska odniosła się do sprawy. Polityk przekazała, że ktoś przejął kontrolę na kontem Suskiego.

Specjalna jednostka do ataku na Polskę

Marek Suski stracił nie tylko dostęp do swojego Twittera, ale również maila, którego używa w celach służbowych – informuje dzisiejsza "Rzeczpospolita".

– To nie jest pierwszy atak hakerski, z takimi atakami mamy do czynienia często – zaznaczył poseł PiS i członek sejmowej komisji do spraw służb specjalnych w rozmowie z dziennikiem. – Tego typu działania są poniżej pasa. Sprawa trafiła do organów ścigania – zaznaczał.

Suski nie wini służb za dopuszczenie do takiego ataku. – Nie ma metody, by się obronić przed kimś, kto jest zdeterminowanym. Państwo ma obowiązek chronić obywateli i ścigać przestępców – mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą"

Stwierdził także, że ma wiedzę o działaniu w kraju sąsiedzkim "specjalnej jednostki do atakowania Polski". – Na różnych forach społecznościowych pojawiają się wpisy, komentarze, istnieje zawodowa jednostka hakerów. Dzisiaj mamy swego rodzaju wojnę hybrydową również w internecie, może to jest element takiego działania – powiedział.

