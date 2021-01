Ziobro skorzysta na zmianach w strategii szczepień? Zdecydowana odpowiedź Kalety

Podczas wywiadu w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Dworczyk przyznał, że nie wie, czy Zbigniew Ziobro zostanie zaszczepiony wspólnie z pozostałymi prokuratorami.

– Przyznam się, że nie wiem, jak panu odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba zapytać o to prawników – stwierdził. Pytanie o ministra sprawiedliwości padło w kontekście zmian w strategii szczepień, które do grupy I włączyły m.in. prokuratorów.

– Intencja jest taka, żeby osoby kluczowe z punktu widzenia całego procesu funkcjonowania państwa były w grupie 1. (...). Wszystkie decyzje, związane z Narodowym Programem Szczepień, są kompromisem, wypadkową różnych poglądów ekspertów i polityków – tłumaczył Dwroczyk w programie WP.

Do całej sprawy odniósł się na Twitterze Sebastian Kaleta. Wiceminister sprawiedliwości stwierdził, że jest "oczywiste", że Zbigniew Ziobro nie zostanie zaszczepiony wspólnie z prokuratorami.

"To oczywiste, że PG @ZiobroPL nie będzie szczepiony w pierwszej grupie z liniowymi prokuratorami, którzy na co dzień wykonują czynności procesowe z funkcjonariuszami służb mundurowych wobec osób trzecich. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo od początku miały być w I grupie" – wyjaśnił polityk Solidarnej Polski.

