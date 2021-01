Bielan nie oszczędza Tuska: O tym, że jego czas minął, mówią nawet partyjni koledzy

Bielan przypomniał, że podczas prezydenckiej kampanii wyborczej, Rafał Trzaskowski sugerował, że donald Tusk jest już politycznym emerytem.

– Przecież Rafał Trzaskowski, starając się o jak najwyższe poparcie w wyborach prezydenckich, musiał się od niego odciąć, mówiąc o tym, że Donald Tusk jest już politycznym emerytem. To nie są moje słowa, to są słowa Rafała Trzaskowskiego. Politycy PO często mówią dużo gorsze rzeczy, szczególnie kiedy wypowiadają się do rozmaitych tekstów dziennikarskich nie pod nazwiskiem – stwierdził polityk.

Jak podkreślał, dawny lider PO angażując się w projekt Koalicji Obywatelskiej nie uniknął jej "porażki", podczas gdy obóz Zjednoczonej Prawicy "zdobył najwyższy wynik w historii".

– O roli Donalda Tuska, jego pozycji w polskim społeczeństwie świadczą fakty, czyli dokładnie udział, bardzo znaczący udział Donalda Tuska w kampanii europejskiej w 2019 roku, kiedy Donald Tusk zjednoczył całą opozycję, powstała tzw. Koalicja Europejska. Występował na wiecach opozycji, był bardzo aktywny w kampanii wyborczej i później Koalicja Europejska doznała spektakularnej porażki, a mój obóz, obóz Zjednoczonej Prawicy zdobył najwyższy wynik w historii demokratycznych wyborów w Polsce – stwierdził Adam Bielan.

