Co dalej z obostrzeniami? Kraska zapowiada komunikat

Na pewno bardzo ważny będzie tu głos Rady Medycznej przy premierze Morawieckim, która zawsze te rekomendacje nam przedstawia – stwierdził Waldemar Kraska w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

– Myślę, że te obostrzenia, które weszły zaraz po świętach Bożego Narodzenia, one działają, bo na tle innych krajów europejskich, wypadamy naprawdę dobrze. Także nie tylko jeżeli chodzi o dobową ilość nowych zakażeń, ale jeżeli mówimy także o osobach, które trafiają do szpitali – podkreślił Kraska, zapowiadając komunika ws. dalszych obostrzeń.

Mała ilość szczepionek

Wiceszef resortu zdrowia dopytywany był również oszczepienia grupy "0" w związku z ostatnimi informacjami o zbyt małych dostawach. Mówił w Radiu Plus, że podjęto decyzję o wstrzymaniu szczepień dla medyków, otrzymają je tylko ci, którzy czekają na druga dawkę.

– Wiem, że jest bardzo duże zainteresowanie i to mnie bardzo cieszy, że właśnie ta grupa największego ryzyka chce się zaszczepić. – stwierdził Waldemar Kraska.

– Wstrzymaliśmy szczepienia pierwszą dawką grupy zerowej. Chcemy żeby szczepionki, którą dostajemy od Pfeizera w ograniczonych ilościach, wystarczyło na zaszczepienia według harmonogramu tej grupy największego ryzyka. Z tej grupy rekrutują się pacjenci, którzy trafiają (do szpitali) w stanie ciężkim, którzy umierają. Praktycznie we wszystkich szpitalach węzłowych wstrzymaliśmy te szczepienia, chcemy do nich szybko wrócić. Szczepimy także pensjonariuszy DPS-ów, w tej grupie też było bardzo dużo zgonów, chcemy ich zabezpieczyć to jest prawie 120 tysięcy osób – podkreślał.

