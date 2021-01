Pół miliona zł kary dla youtubera. Namawiał na systemy typu piramida

To pierwsza taka kara w Polsce. Do tej pory tzw. naganiacze pozostawali bezkarni. Damian Żukiewicz to youtuber, który zajmuje się promocją różnego rodzaju inwestycji. W swojej internetowej aktywności zachęcał ludzi do rejestrowania się na serwisie FutureNet, platformie Future AdPro i przystępowania do sieci NetLeaders.

W ten sposób Żukiewicz promował systemy typu piramida, które są oparte na wprowadzaniu do systemu następnych osób. Podkreślmy, że ich propagowanie jest prawnie zakazane, gdyż taką działalność uznano za nieuczciwą praktykę rynkową. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaznacza, że swoją działalnością youtuber narażał zbiorowe interesy konsumentów.

"Istotnym elementem w przypadku tego typu przedsięwzięć są tzw. naganiacze – osoby, które te „projekty” świadomie i odpłatnie propagują, wciągając do nich kolejnych konsumentów. Bez ich działalności systemy promocyjne typu piramida nie miałyby możliwości sprawnego pozyskania nowych uczestników" –tłumaczy Chróstny.

Prezes UOKiK przeprowadził postępowanie w tej sprawie, a następnie zdecydował o nałożeniu kary na youtubera sięgającej niemal 450 tys. zł.

Czytaj też:

UOKiK nie zgadza się na przejęcie Eurozet przez AgoręCzytaj też:

"Oczekują, że z desperacji ludzie zapłacą jakąkolwiek cenę". "Spiegel" o czarnym rynku szczepionek na COVID-19