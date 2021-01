Więcej pieniędzy na psychiatrię dziecięcą. Premier podał szczegóły

– Pamiętamy czasy, kiedy niewiele mówiło się o psychiatrii dziecięcej i o psychoterapeutach. Dzisiaj ta świadomość jest większa. Pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej walczyć z tymi chorobami i żeby jak najlepiej rozwijać system psychiatrii dziecięcej – mówił na konferencji prasowej premier.

Zwrócił uwagę, że obecnie dzieci są narażone na różnego rodzaju ataki i hejt. – Wiemy, że poprzez to dochodzi do różnego rodzaju działań autodestrukcyjnych, do wielu problemów psychiatrycznych w tym obszarze – dodał.

Przekonywał, że rząd od kilku lat inwestuje i rozwija dziedzinę medycyny, jaką jest psychiatria dziecięca. – W sierpniu 2019 r. wdrożyliśmy nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku nakłady na to wzrosły z 250 mln zł do znacznie powyżej 400 mln zł – powiedział Morawiecki.

120 mln zł na unowocześnienie placówek

Dodał, że w 2020 r. zwiększono łączną liczbę placówek udzielających świadczenia dzieciom i młodzieży z 265 do 562. – W planach finansowania oddziałów wojewódzkich NFZ są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z pierwszego poziomu sieci psychiatrii dziecięcej – mówił premier.

Jak tłumaczył, z początkiem nowego roku NFZ całkowicie zniósł limity w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. – Teraz w pandemii to jest jeszcze ważniejsze niż wcześniej – podkreślił.

Zapowiedział też przeznaczenie 120 mln zł na poprawkę infrastruktury i unowocześnienie placówek psychiatrycznych oraz uruchomienie bezpłatnej, całodobowej infolinii dla dzieci i młodzieży i z problemami.

