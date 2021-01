"Głosowanie ze szpitala nie zawsze jest fortunne". Sasin przeprasza za swój błąd

W ubiegłym tygodniu u polityka wykryto zakażenie COVID-19. – Wicepremier Jacek Sasin ma pozytywny wynik na COVID-19, ale czuje się dobrze – poinformował w czwartek PAP rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys.

Z kolei wczoraj podano informację, że Jacek Sasin został hospitalizowany z powodu zakażenia. U ministra aktywów państwowych wystąpiły typowe objawy koronawirusa i lekarz skierował go do szpitala. Polityk trafił do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w poniedziałek. Wcześniej cztery razy był na kwarantannie – informuje WP.

Mimo pobytu w szpitalu, wicepremier bierze zdalny udział w głosowaniach Sejmu. Podczas jednego z nich przytrafiła mu się jednak pomyłka. Polityk przeprosił za nią w mediach społecznościowych.

"Głosowanie ze szpitala nie zawsze jest fortunne - przepraszam za pomyłkę przy popr. 45 dot. hospicjum - szczęśliwie nie wpłynęła na oczywisty wynik" – napisał Jacek Sasin.

