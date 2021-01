W Polsce wykryto pierwszy przypadek brytyjskiego wariantu koronawirusa

"Przeanalizowane sekwencje polskich koronawirusów generalnie pasują do europejskich wzorców. W Europie wskazujemy przedstawicieli dwóch głównych szczepów: B.1/GH oraz B.1.1/GR oraz brak widocznych wirusów związanych bezpośrednio z Chinami. Dokładniejsze spojrzenie na wynik analizy pozwala podejrzewać, iż szczep B.1/GH przybył do nas z Niemiec. Natomiast w przypadku szczepu B.1.1/GR jego gałęzie obecne były już w marcu w Anglii, Austrii, Czechach, Niemczech, a także w Polsce" – piszą naukowcy.

"Nie pozwala to wyłonić konkretnego kierunku przepływu wirusa, a nawet należy zwrócić uwagę na to, że wirus mógł przemieszczać się w obie strony – z zagranicy do Polski, jak i z Polski za granicę do wymienionych krajów" – czytamy w oświadczeniu na stronie laboratorium.

Brytyjski wariant koronawirusa został po raz pierwszy zidentyfikowany 14 grudnia. Nowa odmiana rozprzestrzenia się szybciej niż dotychczasowa wersja wirusa SARS-CoV-2. Naukowcy są zdania, że nie powoduje on cięższego przebiegu COVID-19 i nie powinien być odporny na szczepionkę.

