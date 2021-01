Grodzki napisał list do Kamali Harris. Deklaruje gotowość Senatu do dialogu

Prof. Grodzki pogratulował Harris objęcia urzędu wiceprezydenta USA. "Życzę powodzenia w pełnieniu wymagającej misji państwowej, którą powierzył Pani Naród Amerykański" – napisał marszałek Senatu. "Życzę również, żeby współpraca Białego Domu z Kongresem układała się jak najlepiej" – dodał.

Polityk podkreślił, że podziela pogląd Bidena i Harris "na sprawy, które mają zasięg globalny" i wie, że "ten rodzaj wyzwań wymaga także aktywności parlamentów".

Grodzki zadeklarował "gotowość Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do dialogu z Senatem Stanów Zjednoczonych, do wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań i budowania szerokiego porozumienia międzynarodowego w kwestiach, które wykraczają poza granice państw i kontynentów".

"Wierzę, że międzynarodowa współpraca organów ustawodawczych, komplementarna wobec inicjatyw rządowych, może zwiększyć skuteczność podejmowanych działań w takich obszarach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, poszanowanie praw człowieka, przeciwstawianie się radykalizmowi, czy też zwalczanie ubóstwa" – pisze marszałek Senatu.

Polityk uważa, że współpraca z administracją Bidena "może mieć zasadnicze znaczenie dla przyszłości demokracji w Polsce".

"Jak Pani zapewne wie, w obecnej X kadencji, Senat Rzeczypospolitej Polskiej niestrudzenie dąży do tego, żeby w dziedzinie demokracji i praworządności Polska mogła znów być stawiana za przykład na arenie międzynarodowej. Gotowość do współpracy z Senatem Stanów Zjednoczonych pragnę wyrazić w szczególności w odniesieniu do potrzeby odnowienia w relacjach polsko-amerykańskich wspaniałej idei Wspólnoty Demokracji" – czytamy w liście.

"Gratulując Pani jeszcze raz objęcia urzędu Wiceprezydenta i Przewodniczącej Senatu życzę sukcesów w wypełnianiu obowiązków i łączę wyrazy szacunku" – zakończył Grodzki. Marszałek załączył do listu rezolucję Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Czytaj też:

Waszczykowski o współpracy z Bidenem: Być może na początku jakieś fochy się pokażą



Czytaj też:

Biden podjął pierwsze decyzje. Chce jak najszybciej cofnąć politykę Trumpa



Czytaj też:

Pierwsze wpisy Bidena i Harris po zaprzysiężeniu. Stanowcze zapowiedzi obojga polityków