Dziambor w zabawny sposób pożegnał Trumpa. "Tylko on potrafił tak tańczyć z radości jak ja"

Wczoraj Prezydent Trump po raz ostatni opuścił Biały Dom jako urzędująca głowa państwa.

Trump, w czarnym garniturze z białą koszulą i czerwonym krawatem, obok wychodzącej pierwszej damy Melanii Trump, w czarnej sukience i płaszczu, wyszedł na czerwony dywan.

Zanim wsiadł do helikoptera, Trump krótko rozmawiał z dziennikarzami i po raz ostatni jako prezydent, wszedł na pokład Marine One, aby opuścić Biały Dom. Kończący kadencję prezydent udał się do bazy lotniczej Andrews. Na pokładzie Air Force One Donald Trump odleciał na Florydę do rezydencji Mar-a-Lago.

W specyficzny, ale zabawny sposób pożegnał Trumpa Artur Dziambor. Polityk Konfederacji zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że będzie mu brakowało Republikanina jako przywódcy USA. Odniósł się także do umiejętności tanecznych Donalda Trumpa.

"Będzie mi go brakowało jako Prezydenta USA. Można mieć do niego wiele uwag, ale tylko on potrafił tak tańczyć z radości jak ja" – napisał Dziambor.

