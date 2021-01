Rozdział Kościoła od państwa w deklaracji ideowej PO? Raś mówi wprost: To byłoby samobójstwo

– Nie wierzę, że taka deklaracja powstanie. Byłoby to samobójstwo – powiedział Raś.

– Będzie to na nowo określone ugrupowanie o zupełnie wyrazistych, innych poglądach niż te, które skupiły wokół tego ugrupowania tak wielu polityków i centrowych, i centroprawicowych – ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Radiem WNET.

– Nie wierzę w taką deklarację z takimi zapisami. Byłoby to samobójcze dla PO – podkreślił.

Deklaracja ideowa PO

W listopadzie Poseł PO Marcin Kierwiński zapowiedział w TOK FM utworzenie nowej deklaracji ideowej swojej partii, która ogłoszona zostanie na 20-lecie Platformy.

– Polacy muszą wiedzieć, jaka jest wizja Koalicji Obywatelskiej. My rzeczywiście w styczniu, na 20-lecie Platformy zamierzamy prezentować nową deklarację ideową, która będzie obowiązywała na kolejne kilkanaście lat funkcjonowania PO – poinformował polityk.

– Tak, to przed nami. Jeżeli chodzi o rdzeń tej deklaracji, to wiele rzeczy jest bardzo oczywistych w kontekście tego, co robimy. To jest Polska zwrócona twarzą do UE, która potrafi walczyć o swoje interesy, ale jest równym partnerem w UE – mówił sekretarz generalny PO.

