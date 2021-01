Morawiecki: Przed nami decydujące tygodnie. Musimy być przygotowani

Szef rządu napisał w mediach społecznościowych, że polecił Agencji Rezerw Materiałowych przekazanie sprzętu umożliwiającego wczesne wykrywanie zakażenia koronawirusem. "Do szpitali trafi 19 tomografów komputerowych, które będą wspierać ciężką pracę lekarzy. Pomogą im w precyzyjniejszym stawianiu diagnoz i szybszym reagowaniu" – podał Morawiecki.

"Nasza walka z koronawirusem jest trudna, ale nie jesteśmy wobec tego zagrożenia bezbronni. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny będzie służył pacjentom nie tylko w czasie pandemii, ale również po jej przezwyciężeniu" – podkreślił szef rządu.

Każda z wielu obecnych inwestycji w służbę zdrowia, jak zaznaczył, to długofalowa inwestycja na rzecz ludzkiego życia.

"Nowe tomografy to duże wsparcie dla lekarzy, ale nie zapominajmy, że my wszyscy możemy im pomagać stosując się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Właśnie teraz w obliczu trzeciej fali epidemii jeszcze bardziej powinniśmy pamiętać o zasadzie DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka. Pomagając sobie, pomagamy też innym" – zaznaczył.

Premier ocenił, że przed nami decydujące tygodnie w walce z pandemią. "Zagrożenie trzecią falą jest ogromne i musimy być przygotowani na każdy scenariusz. Kluczowe jest wsparcie dla medyków walczących na pierwszej linii frontu. W walce z wirusem liczy się każda godzina, a przewagę możemy zdobyć tylko działając z wyprzedzeniem" - zaakcentował szef rządu.

