Kryzys w PO? Schetyna: To pytanie do Budki...

Joanna Mucha zasiliła szeregi Polski 2050. Posłanka z Lublina jest kolejnym politykiem PO, który przeszedł do partii Szymona Hołowni.

Polityczny transfer wywołał wiele komentarzy. W mediach spekuluje się również, że transfer Muchy był przyczyną odejścia z Polski 2050 lidera lubelskich struktur tej partii.

Sprawę komentuje były szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. – Pytanie jest, co się stało takiego w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, że opuszcza Platformę. Wspierała Borysa Budkę w wyborach na szefa Platformy, była liderem listy w Lublinie. To jest decyzja zaproponowana przeze mnie zarządowi krajowemu i radzie krajowej – mówił podczas konferencji prasowej.

Polityk podkreśla, że Mucha nie była szeregowym działaczem tylko ważnym politykiem Platformy Obywatelskiej.

– To jest dobre pytanie, bo zawsze szkoda, jeśli ktoś odchodzi, opuszcza Platformę Obywatelską-Koalicję Obywatelską, ale to jest pytanie do przewodniczącego partii i przewodniczącego klubu. Co takiego się stało w tych ostatnich tygodniach, miesiącach, ostatnim roku, że Joanna Mucha opuszcza PO? – pytał Schetyna.

