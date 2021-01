Złe wieści dla Donalda Tuska. Polacy już go nie chcą?

Donald Tusk od ponad 6 lat nie jest bezpośrednim uczestnikiem polskich rozgrywek politycznych. Były premier niemniej cały czas ma spore wpływy w swojej dawnej partii oraz pozostaje nadzieją wielu środowisk sprzyjających opozycji.

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego dla portalu wpolityce wynika jednak, że te nadzieje są próżne. Większość Polaków jest negatywnie nastawionych do idei powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki.

Jedynie 28 proc. badanych życzyłoby sobie takie rozwiązania, z czego 15 proc. jest "zdecydowanie pozytywnie" nastawionych na powrót byłego premiera, a 13 proc. "raczej pozytywnie".

Przeważają głosy krytyczne. Aż 47 proc. badanych jest sceptycznie nastawiona do takiego scenariusza. 33 proc. "raczej negatywnie", a 11 proc. "zdecydowanie negatywnie".

Warto ponadto dodać, że 25 proc. badanych nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

Powrotu byłego premiera do Polski chcieliby co oczywiste wyborcy Koalicji Obywatelskiej. 69 proc. jest za, a jedynie 13 proc. ma negatywny stosunek do takiego pomysłu. Aż 76 proc. zwolenników Zjednoczonej Prawicy natomiast krytycznie podchodzi do pomysłu powrotu byłego premiera.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1097 osób w dniach od 15 do 18 stycznia 2021 roku.

Czytaj też:

Polacy zmienili zdanie ws. szczepień. Najnowszy sondażCzytaj też:

Sondaż: Zjednoczona Prawica prowadzi, ostra walka na opozycji