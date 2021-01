Szczepienie przeciwko COVID-19 również odpłatnie? Dworczyk odpowiada

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień był pytany w piątek w Polskim Radiu 24, czy rząd rozważa dopuszczenie komercyjnych szczepień przeciw COVID-19.

– Na razie nie rozważamy takiej opcji, jest narodowy program szczepień, jest zaplanowana dystrybucja wśród całej populacji tej szczepionki, to co nas ogranicza to producenci i dostawy – powiedział Dworczyk.

– Nawet gdybyśmy dopuścili ten wariant wydaje się mało prawdopodobne, żeby takie prywatne podmioty mogły pozyskać na rynku szczepionkę, bo to jest dzisiaj jeden z bardziej oszukiwanych produktów, więc nie rozważamy takiego scenariusza – dodał.

Dworczyk apelował też, by nie stać w kolejkach przed POZ, by zapisać się na szczepienie.

– Apelujemy do wszystkich, aby nie chodzili do POZ, można się zapisywać innymi kanałami, czyli poprzez infolinię, poprzez internet, albo dzwoniąc do POZ. Jeżeli ktoś z seniorów jest przyzwyczajony do kontaktów bezpośrednich ze swoją przychodnią, lepiej tam zadzwonić niż stanąć przy tej pogodzie na dworze, narażając się nie tylko na przeziębienie, ale też potencjalny kontakt z osobami chorymi – mówił szef KPRM.

O 6 rano w piątek ruszyły zapisy na szczepienie przeciwko COVID-19 dla osób od 70. roku życia. Zapisy seniorów powyżej 80 lat na szczepienia rozpoczęły się 15 stycznia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia wszystkich osób od 70. roku życia.

