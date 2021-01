Sienkiewicz atakuje Kaczyńskiego za kolejki przed przychodniami. "Wepchnie nas z powrotem do PRL"

W piątek o godz. 6.00 ruszyły zapisy seniorów powyżej 70 lat na szczepienia przeciw COVID-19. Od 15 stycznia na konkretne terminy w punktach szczepień umawiają się seniorzy 80 plus. Mają być szczepieni od 25 stycznia.

Seniorzy mogą umawiać się na termin zastrzyków na trzy sposoby z wykorzystaniem centralnego systemu e-rejestracji, integrującego indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień. Nie muszą tego robić osobiście, bo przy telefonicznej rejestracji wystarczy podać imię, nazwisko, numer PESEL osoby, która zgłasza się do szczepienia. Drugim sposobem jest rejestracja elektroniczna z wykorzystaniem Internetowego Konta Pacjenta. Seniorzy mogą skorzystać też z trzeciej możliwości, czyli umówić wizytę w punkcie szczepień.

Wielu seniorów postanowiło skorzystać z trzeciej możliwości zapisu na szczepienia. Media donoszą o długich kolejkach przed punktami szczepień. Tę sytuację postanowił wykorzystać Sienkiewicz, aby uderzyć w prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

"Chcecie wiedzieć do czego nas prowadzi Kaczyński? Do powrotu do kolejek. Dziś stoją starsi ludzie pod szpitalami czekając na szczepionkę, za jakiś czas cała reszta. Powiadomienia tel? Mailowe? Zapomnijcie. Kaczyński wepchnie nas wszystkich z powrotem do PRL" – napisał poseł KO.

