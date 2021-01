Bosak: Rząd stworzył mechanizm zastraszania przedsiębiorców

– Widać, że ci, którzy zdecydowali się na nieposłuszeństwo obywatelskiej, to nie jest wielka grupa. Jednak ten mechanizm zastraszania, stworzony przez rząd, działa – ocenił Krzysztof Bosak.

W skali całego kraju mamy około 70-80 obiektów z branży gastronomicznej, które mimo obostrzeń postanowiły się otworzyć – poinformowała w piątek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

– Nie dziwi mnie to. Jeżeli ktoś jest na granicy bankructwa i może mu grozić konieczność zwrotu pomocy, a do tego kilkadziesiąt tysięcy złotych kary, to naprawdę trzeba mieć sporą poduszkę finansową, żeby decydować się na jakieś odważne działania – ocenił poseł Konfederacji.

– Szkoda z zamknięcia niektórych branż jest zdecydowanie większa niż pożytek – dodawał.

Brak publikacji orzeczenia TK? "To brak praworządności"

Poseł Konfederacji pytany był również o ocenę braku publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

– To dwulicowość PiS i brak przywiązania do konserwatywnych ideałów. Potwierdza to też krytykę części opozycji, z którą nie sympatyzuję, że jest to polityczna instrumentalizacja instytucji państwowych, całego systemu prawnego, coś co nazywa się brakiem praworządności. Zgodnie z prawem wyrok TK powinien być opublikowany natychmiast, premier łamie prawo. Łamie je na korzyść lewicy, na niekorzyść środowisk konserwatywnych – podkreślił Bosak.

