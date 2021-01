Szef KPRM z ważnym apelem do seniorów. Prosi, żeby nie szli do przychodni

Dworczyk podkreślił w piątek na konferencji prasowej, że apel taki kieruje do seniorów ze względu na "potencjalne zagrożenie zakażenia koronawirusem". – W kolejce, czy w trakcie kontaktu z innymi osobami tam (w placówkach POZ - PAP) przebywającymi istnieje zagrożenie zarażenia się koronawirusem – podkreślił.

Przekonywał również osoby starsze, by w sytuacji, w której nie mają one "biegłości w posługiwaniu się narzędziami internetowymi", korzystali z infolinii 989 lub wysyłali sms-y o treści "szczepimy się" pod numer: 664908556. Innym rozwiązaniem, jego zdaniem lepszym niż wizyta w przychodni, jest zadzwonienie do "własnego POZ-tu".

– Namawiamy do wykorzystania tych sposobów kontaktu i apelujemy do naszych wszystkich drogich seniorów, żeby nie chodzić tam osobiście, bo to jest związane z określonymi zagrożeniami – podkreślił Dworczyk.

W piątek o 6 rano ruszyły zapisy na szczepienie przeciwko COVID-19 dla osób od 70. roku życia.

