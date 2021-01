"Nieszczęście polega na tym, że aktor po alkoholu robi zdumiewające rzeczy". Szczere wyznanie Stuhra

instagram

Dziennikarz magazynu zapytał Stuhra czy ten wstydził się, kiedy po alkoholu „poniosło go” na scenie.

– Kiedy człowiek upaja się karierą, miewa złudne poczucie, że może więcej niż inni. Dotyczy to również upijania się, w naszym środowisku bowiem istnieje spore przyzwolenie na picie. Więc odpowiadając wprost – wtedy się tego nie wstydziłem. Jeśli po spektaklu, w którym dzięki alkoholowi dokonałeś przekroczenia siebie samego, reżyser jest zachwycony twoją grą, to trudno się wstydzić – tłumaczy aktor.

– Gdybym dostał reprymendę od mistrza, pewnie szybciej zaprzestałbym tych praktyk – dodaje Stuhr.

Aktor podkreślił dalej, że „nieszczęście polega na tym, że aktor po alkoholu robi zdumiewające i niesztampowe rzeczy, a to w teatrze się sprawdza”.

– W głębi duszy to od początku wiedziałem, że picie na próbach, przed spektaklem czy na planie zdjęciowym w oczekiwaniu na swój moment pracy nie jest do końca fajne, ale troszkę się przez wiele lat oszukiwałem. Bo kiedy aktor zauważa, że po alkoholu dochodzi do lepszych rezultatów, zaczyna odczuwać strach, czy bez alkoholu również będzie w stanie osiągnąć takie efekty – wyznał artysta.

