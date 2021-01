Zaskakujący komentarz Komorowskiego o Tusku. "Trochę byłoby go szkoda..."

Były prezydent został zapytany w radiu RMF FM o ewentualny powrót byłego premiera i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska do krajowej polityk.

– Donald Tusk jest rzadkim typem polityka, który zyskał sobie na tyle mocną pozycję na arenie międzynarodowej, że trochę byłoby go szkoda na ten kociołek krajowy – komentował Komorowski.

– On pewnie będzie kalkulował, patrząc na sondaże. Jest sporo młodszy ode mnie – niewątpliwie myśli o kontynuowaniu kariery. To będą albo instytucje europejskie czy międzynarodowe, albo powrót na scenę polską – ocenił dalej polityk, dodając, że „wchodzić dwa razy do tej samej wody jest zawsze bardzo trudno”.

Kryzys wewnątrz Platformy?

Komorowski został też zapytany o ostatnie problemy Platformy Obywatelskiej, w tym odejście po 18 latach z jej struktur posłanki Joanny Muchy.

– To jest normalne zjawisko, ale zawsze przykre, świadczące o jakichś albo konfliktach wewnętrznych, albo o jakichś wątpliwościach natury programowej czy ideowej. Zawsze żal kolegów i koleżanek – komentował był prezydent.

– Jestem przekonany, że Platforma Obywatelska, ruch Szymona Hołowni, Lewica i PSL razem będą miały większość w przyszłym parlamencie i to one będą tworzyły rząd, a nie Prawo i Sprawiedliwość – ocenił dalej polityk.

– W moim przekonaniu jedyna możliwa sytuacja, która by stworzyła jakiegoś lidera opozycji, to jest lider zbiorowy. To efekt ewentualnego – według mnie bardzo potrzebnego – porozumienia między siłami politycznymi, które wchodzą do parlamentu – dodał Komorowski.

