Olechowski: Nikt nie zna dziś programu PO

– Nigdy nie podjąłem decyzji bardziej brzemiennej w skutki, niż powołanie wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem Platformy Obywatelskiej – powiedział. Dodał, że to jedna z głównych partii, która rządziła przez osiem lat. – Nie jestem jej "kontent", ale to nie znaczy, że nie chylę kapelusza przed jej rozwojem – przyznał Olechowski. Jednocześnie gorzko stwierdził, że dzisiaj nikt nie zna programu PO.

Podkreślił, że z okazji 20. rocznicy powstania partii wypije "małego szampana".

Mówiąc o powodach swojego odejścia z PO, Andrzej Olechowski stwierdził, że ugrupowanie "straciło busolę, przestało być partią, która o coś walczy i coś z tego zostało do dziś": – Z jakiegoś powodu Polacy odsunęli PO od władzy i znów musi ona czymś zachwycić Polaków.

Piotr Witwicki zapytał, które ugrupowanie jest w stanie odsunąć PiS od władzy. – Nie można tego zrobić pojedynczo. Bez współpracy partii opozycyjnych tego się nie da zrobić – stwierdził Olechowski. I dodał: – To nie może być tak, że skoro nie możemy tego drzewa obalić sami, to zbierzmy się i obalmy je razem. Trzeba powiedzieć Polakom po co my to robimy, muszą być określone programy".

