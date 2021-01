Co ważniejsze: Dalsze rujnowanie gospodarki czy pogodzenie się z większą liczbą zachorowań?

– Ta niewielka restauracja, przed którą stoję, o wdzięcznej nazwie "Pod Dębami", od tygodni nie przyjmuje klientów. W czasie pandemii w podobym położeniu są tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy polskich firm. W najnowym numerze tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz stawia pytanie do rządu, który musi rozstrzygnąć, co w obecnym momencie jest ważniejsze – mówi Ryszard Gromadzki, zapowiadając nowy numer tygodnika "Do Rzeczy".

– W porównaniu z wcześniejszymi pandemiami obecne zagrożenie jest stosunkowo niewielkie i nie powinny być wprowadzane rygorystyczne zakazy, których rezultatem jest szybkie wyniszczanie gospodarki – przekonuje Tomasz Cukiernik w tekście „Demolowanie gospodarki”. Na łamach „Do Rzeczy” również: – Opozycja przecenia Bidena– mówi Adam Bielan, europoseł PiS, przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim. – Wiele faktów wskazuje na to, że w Stanach Zjednoczonych wzbiera fala, w której to lewica będzie wymuszać dymisje i zwijanie karier w przypadku najmniejszego podejrzenia o krytycyzm wobec nowej ekipy demokratów – ostrzega Piotr Semka w artykule „Doktryna wyjątkowości”. – W czasie pandemii koronawirusa najbogatsi ludzie na świecie zaczęli się bogacić w bezprecedensowym tempie. Politycy na Zachodzie snują plany, by skutecznie dobrać się do tych fortun – zauważa Piotr Włoczyk w tekście „Covidowe fortuny”.