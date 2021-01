"Niedoczekanie twoje". Znany jezuita znowu atakuje prezydenta Dudę

Henryk Jerzy Chmielewski zmarł w wieku 97 lat. Jego śmierć poruszyła wiele osób, a internet zalała fala wspomnień. Kilka poruszających słów napisał również prezydent Andrzej Duda.

W piątkowym wywiadzie dla TVN24, prezydent poinformował także, że rozważa pośmiertne odznaczenie Chmielewskiego. – Jest taka propozycja, aby odznaczyć go pośmiertnie. I odznaczeniem, które bardzo poważnie rozważam jest Order Orła Białego – tłumaczył Duda.

Jezuita atakuje prezydenta

Propozycja Andrzeja Dudy nie spodobała się znanemu z niechęci do prezydenta jezuicie. "Papcio Chmiel za życia żadnego odznaczenia od Dudy by nie przyjął, nie o taką Polskę walczył w powstaniu, więc Duda straszy go teraz Orłem Białym po śmierci" – przekonuje na Twitterze o. Krzysztof Mądel.

"Niedoczekanie twoje, Tytus go zwróci i wszystkie dzieci" – dodał duchowny.

„W 2019 roku Papcio Chmiel przyjął z rąk prezydenta Andrzeja Dudy Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości" – zwróciła tymczasem uwagę jezuicie jedna z internautek.

"Ale dziś nie żyje" – upierał się dalej o. Mądel i dodał: "że dziś decyduje rodzina (o przyjęciu odznaczenia - red.)". Dalej duchowny przyznał, że nie wiedział, że Chmielewski przyjął odznaczenie i że rysownik „zrobił to jak widać po cichu”.

twitter

"Ja się pytam, jak długo o. o Jezuici będą tolerować jako internetową twarz swego zgromadzenia tępego hejtera? A może jest was tam więcej takich w zakonie?!" – skomentował zachowanie duchownego dziennikarz "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

Czytaj też:

Ziemkiewicz: Polska leży pomiędzy Rosją a Niemcami. Wiedzieliście Państwo o tym?Czytaj też:

Żukowska "poucza" w kwestii nauki Kościoła katolickiego