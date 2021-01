Co dalej z Trzaskowskim? "Będzie miał ciężką decyzję do podjęcia"

– Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym PO, ale również prezydentem Warszawy. Będzie miał bardzo ciężką decyzję do podjęcia, bo przed nami wybory parlamentarne, ale wcześniej wybory samorządowe – powiedział Borys Budka w Radiu Zet.

– To jest wielkie wyzwanie, ale ja w polityce niczego nie wykluczam. Współpracuję z Rafałem Trzaskowskim i uważam go za świetnego polityka, bardzo dobrego prezydenta Warszawy. Określenie ról, zadań będzie bardzo ważne. Wybór Rafała Trzaskowskiego będzie kluczowy do tego, jakie będziemy podejmować dalej decyzje. Jestem ostatnią osobą, która będzie cokolwiek narzucać, ale polityka to gra zespołowa. Ważniejsza jest zmiana Polski, ważniejsze jest to, aby zbudować dobrą alternatywę niż osobiste ambicje – stwierdził szef PO.

I dodał: – Jaka będzie lista PO czy KO w wyborach parlamentarnych? Wierzę, że to będzie szeroka lista, o tym wspólnie z naszymi partnerami zdecydujemy. Jestem przekonany, że ten potencjał głosów, który zdobył ostatnio Rafał Trzaskowski, będzie wykorzystany znowu, jak przyjdzie czas wyborów.

