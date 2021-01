Ani "Fakty", ani "Wiadomości". Interesujące dane nt. preferencji Polaków

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych (IBIMS) w partnerstwie z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) przeprowadził szerokie badania nt. tego skąd Polacy czerpią codzienne informacje.

Z opublikowanego raportu jasno wynika, że głównym źródłem informacji znalazły się portale internetowe (60,8 proc. odpowiedzi), które wyraźnie wyprzedzają tradycyjne źródła jak np. telewizja. Na drugim miejscu uplasowały się "Fakty" telewizji TVN, którą wskazało 42,1 proc. respondentów. Na trzecim miejscu z bardzo zbliżonym wynikiem są natomiast "Wydarzenia" Polsatu – 39,8 proc.

Tuż pod podium znowu znalazły się media internetowe. Tym razem badani wskazali na portale społecznościowe typu Facebook czy Twitter (38,8 proc.).

Niezły wynik ma kanał informacyjny TVN24 (35,3 proc.) Kiepski natomiast wypada odnotował największy serwis informacyjny Telewizji Publicznej. "Wiadomości" wskazało jedynie 34,4 proc. respondentów.

W tyle pozostaje radio, które wskazało 31,2 proc. badanych. Na dalszych miejscach znalazła się telewizja Polsat News (29,3 proc.) oraz kanał TVP Info (27,1 proc.).

Najgorzej jednak wypada tradycyjna prasa – 17,7 proc. ankietowanych wskazało tygodniki, a jedynie 15, 7 dzienniki. "To wyraźny sygnał dla wydawców – jeżeli nie zbudowali dotychczas mechanizmów utrzymania redakcji w sieci, to coraz głośniej zaczyna bić alarm. Niestety w dobie społeczeństwa informacyjnego dobowe bądź tygodniowe opóźnienie podawania informacji względem internetu, telewizji czy radia to zdecydowanie za dużo" – przekonują autorzy raportu.

Czytaj też:

Szef RDI odmówił udziału w programie TVN: Występy w tej stacji uwiarygadniają manipulacjeCzytaj też:

Media: Miszczak walczy o swoją pozycję w TVN. "Nie ma zamiaru odpuścić"