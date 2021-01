Kosiniak-Kamysz: Dworczyk zapytał mnie, czy mogę zrobić coś dla Polski. Zrobiłem

– To nie była moja prośba, moje zgłoszenie. To był telefon ministra Michała Dworczyka dzień przed Wigilią, z ogromną prośbą, że jest dramat bo w szpitalach 30 proc. chce się szczepić. Zapytał, czy mogę zrobić coś dla Polski. Powiedziałem, że dla Polski zawsze, niezależnie, kto rządzi. I zrobiliśmy to razem z ministrem Waldemarem Kraską, który tez nie jest praktykującym lekarzem. My tego nie robiliśmy w ukryciu, robiliśmy to publicznie – mówił.

– Takie sformułowanie o wątpliwości etycznej jest nie na miejscu, wypraszam sobie takie słowa – dodawał.

Kosiniak – Kamysz: Nie pójdziemy w bloku z PO i Lewicą

Prezes PSL Władysław Kosiniak Kamysz był również pytany o to, czy jego formacja bierze pod uwagę start w wyborach na wspólnej liście PO, Lewicy, Polski 2050 i PSL, z udziałem Donalda Tuska.

– Od wyborów w 2019 roku, a tak naprawdę na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku przedstawiłem propozycję dwóch bloków na opozycji: bloku centrowego i bloku liberalno-lewicowego. Wtedy była niechęć do stworzenia takiej formuły dla opozycji, poszły trzy bloki. Okazało się to nieskuteczne, PiS rządzi dalej – mówił.

– Jestem wierny tej strategii budowania dwóch bloków. PSL-Koalicja Polska będzie współtworzyło centrowy blok, i moim zdaniem powinien być współtworzony drugi blok, liberalno-lewicowy, i wtedy z dwóch stron można wygrać z PiS-em. Nie bądźmy zakładnikami tylko jednej, wspólnej listy, bo ona niestety przegrała wybory europejskie. My to przetestowaliśmy. To nie jest tylko przeczucie – to jest doświadczenie. Moim zdaniem bardzo trudnym, ale możliwym scenariuszem, jest stworzenie dwóch bloków, bo ja nie widzę możliwości połączenia na jednej liście (posła KP) Marka Biernackiego i (posłanki KO) Klaudii Jachiry z drugiej strony – dodawał.

