Szokujące słowa o umierającym Polaku. Winnicki: Politycy lewicy empatyczni jak NKWD

Sprawa RS, Polaka odłączonego od aparatury podającej pokarm i wodę w brytyjskim szpitalu, poruszyła opinię publiczną w Polsce. Wywołała również falę komentarzy zarówno ze strony polityków rządowych, jak i opozycji.

Podczas programu "Strefa starcia" na antenie TVP Info polityk Lewicy Maciej Gdula zszokował widzów stwierdzeniem o umierającym w szpitalu w Plymouth Polaku.

– To jest sztuczne podtrzymywanie, jeżeli to jest sytuacja naturalna, to postawmy jedzenie obok jego łóżka i zobaczmy, czy będzie w stanie zjeść – stwierdził Gdula. – Odłączenie od aparatury to jest pozwolenie, żeby zadziały się normalne procesy i żeby ten człowiek zmarł – mówił chwilę wcześniej polityk lewicy.

Poseł ocenił również, że uporczywa terapia "jest cierpieniem". Dodał także, że Lewica jest przeciwko skazywaniu ludzi na cierpienie.

Jego słowa dosadnie skomentował Robert Winnicki. "Politycy lewicy empatyczni tradycyjnie, jak NKWD" –napisał poseł Konfederacji na Twitterze.

Czytaj też:

"Wciskanie kitu". Ziemkiewicz odpowiada HorbanowiCzytaj też:

Nowy biskup kaliski. Papież wybrał następcę bp Janiaka