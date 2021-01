Kiedy decyzja ws. obostrzeń? Szef KPRM informuje

Szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Michał Dworczyk

W najbliższych dniach zapadną decyzje co do tego, czy obostrzenia, które są obowiązujące do końca stycznia będą przedłużone, czy będą w jakiś sposób zmodyfikowane – podkreślił w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk.