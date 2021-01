Kajetan P. usłyszał wyrok. Sprawca makabrycznej zbrodni na Woli skazany

Kajetan P. był oskarżony o morderstwo lektorki języka włoskiego, do którego doszło prawie 5 lat temu. Jak ustalono w toku śledztwa oskarżony, pod pozorem rozpoczęcia nauki języka włoskiego, 3 lutego 2016 roku spotkał się z pokrzywdzoną Katarzyną J. w jej mieszkaniu na warszawskiej Woli. Następnie, posługując się nożem, zabił ją. W celu ukrycia zwłok i uniknięcia odpowiedzialności rozczłonkował zwłoki kobiety i przewiózł je do wynajmowanego przez siebie mieszkania.

Od 6 lutego 2016 roku Kajetan P. był poszukiwany przez prokuraturę listem gończym. 17 lutego został odnaleziony przez policję na Malcie, a następnie przekazany do Polski. W trakcie transportu Kajetan P. zaatakował jednego z konwojujących go policjantów, a podczas późniejszych badań zleconych przez prokuraturę oskarżony zaatakował biegłą psycholog.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanej mu zbrodni zabójstwa i złożył obszerne wyjaśnienia.

W lutym 2018 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął drugi akt oskarżenia przeciwko Kajetanowi P. Pierwszy akt oskarżenia przeciwko Kajetanowi P. trafił do sądu w lipcu 2017 roku. Już trzy miesiące później Sąd Okręgowy w Warszawie odesłał go śledczym, nakazując uzupełnienie postępowania.

Po konfrontacji biegłych, śledczy uznali, że w chwili popełnienia zbrodni Kajetan P. miał ograniczoną poczytalność. Jak stwierdzili mężczyzna miał w „znacznym stopniu ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem”. Taka ocena pozwalała na postawienie mężczyzny przed sądem.

We wtorek zapadł wyrok w tej głośnej sprawie. Jak informuje PAP, Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kajetana P. na dożywocie.

"Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kajetana P. oskarżonego o zabicie lektorki języka włoskiego na karę dożywotniego pozbawienia wolności" – napisano na twitterowym koncie Agencji.

