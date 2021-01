Posłanka Lewicy ukarana za skandaliczny wpis. "Tłumaczyła się tym, że miała inną intencję"

Posłanka Lewicy pod artykułem dotyczącym zabicia ponad 750 chrześcijan w Etiopii zamieściła skandaliczny wpis.

A po co kościół katolicki się tam wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń?" – napisała polityk. W innym wpisie drwiła natomiast "a bóg znowu śpi".

Chociaż Prokop-Paczkowska szybko skasowała wpis, to jednak został on zauważony przez internautów. Słowa polityk wywołały burzę oraz sprowokowały polityków Zjednoczonej Prawicy do działania.

Sprawę posłanki rozpatrywano także podczas wtorkowego posiedzenia prezydium klubu parlamentarnego Lewicy.

– Małgorzata Prokop-Paczkowska wzięła w nim udział. Przyznała, że to wielki błąd, który nie powinien się zdarzyć. Prezydium uznało jej zachowanie i wpis za absolutnie naganny – powiedział w rozmowie z Interią Dariusz Wieczorek z SLD, który jest sekretarzem klubu parlamentarnego Lewicy.

– Tłumaczyła się tym, że nie pomyślała, miała inną intencję. Prowadziła korespondencję i zdarzył się błąd. Zdaje sobie sprawę z tego, co się stało i doskonale wie, że to wszystko wpływa na opinię Lewicy – dodał Wieczorek.

Posłanka otrzymała naganę oraz "została zobowiązana do tego, żeby takie publikacje nie pojawiały się w przyszłości".

Lewica odcina się od szokujących słów Prokop-Paczkowskiej



Jakubiak odpowiada Prokop-Paczkowskiej: Niech Bóg ma Panią w swojej opiece