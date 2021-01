Człowiek do zadań specjalnych

Jak on polegnie w tej sprawie, to znaczy, że poległby każdy – mówi nam jeden z polityków ekipy rządzącej. To zdanie dobrze oddaje opinię, jaką się cieszy Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, a od niedawna także pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Chociaż do wielkiej polityki trafił stosunkowo niedawno, to szybko stał się jednym z czołowych ludzi obozu rządzącego.