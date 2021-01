Prezes PFR porównuje walkę z pandemią ze zdobyciem K2 zimą. "W Azji pandemii już praktycznie nie ma"

Z pokonaniem pandemii jest jak ze zdobyciem szczytu K2 zimą. Wymaga to olbrzymiej dyscypliny, wytrwałości i współpracy. Nie udało się to żadnym himalaistom z Europy, Stanów Zjednoczonych, a udało się to 10 Szerpom, Nepalczykom – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Borys prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Jest to więc temat kulturowy. Pandemii w Azji już praktycznie nie ma, a Europa i USA sobie z nią nie radzą – dodał prezes PFR. Jak zaznaczał kluczowe w walce z pandemią są dyscyplina i solidarność. – W Azji jest bardziej kolektywizm, my jesteśmy indywidualistami. Druga strona medalu jest taka, że to wszystko odbywa się kosztem prywatności. Jest rzeczywiście problem dotyczący bardzo ostrych restrykcji w Azji – tłumaczył Borys. Tarcza antykryzysowa Jak wyjaśnił w RMF FM Paweł Borys, Tarcza Finansowa z PFR dotyczy 45 branż, głównie gastronomii, hotelarstwa i klubów fitness. – Jestem daleki od tego, żeby twierdzić, że przedsiębiorcy są burżujami. Są w bardzo trudnej sytuacji – przyznał. – W ciągu ostatnich 12 miesięcy udzieliliśmy pomocy 347 tys. firm. To jest połowa wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Ponad 3 mln pracowników – zaznaczył. – Tarcza działa na takich samych zasadach, jak wiosną. W Polskim Funduszu Rozwoju można uzyskać subwencję w ciągu kilkunastu godzin, składając wniosek. Dotyczy to tych firm, które zatrudniają pracowników. Jest ich trochę mniej, bo wiele osób prowadzi jednoosobowe działalności gospodarcze – powiedział szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Czytaj też:

